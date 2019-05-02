Bahar çiçekleri tezgahlardaki yerini aldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, halk pazarındaki çiçekçi esnafları, bahçe ve saksı çiçeklerine yoğun ilgi olduğunu belirtiyorlar. 38 yıllık çiçek üreticisi Fuat Arık, (57) saksı ve bahçe çiçeklerinin, bu mevsimde dikileceğini söyledi. Arık “ Tohum ve çelikten yetiştirdiğim saksı ve bahçe çiçeklerini, halk pazarında satıyorum. Demirciköy beldesinde kendime ait serada yetiştirdiğim bitkileti, çiçek severlerle buluşturuyorum. Gül çeşitleri, açelya, 11 ay çiçeği, fetunya, begonya, karanfil çiçeklerine ilgi çok fazla. Evde veya bahçede, yetiştirilecek çiçekler için dikilecek yer çok önemlidir. Özellikle evde yetiştirilecek çiçeklerin, güneş alan bir yerde olması, nem oranının da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu yıl çiçek fiyatları 3 lira ile 30 lira arasında değişiyor” diye konuştu.

Bahçesindeki çiçek alanlarına çok önem verdiğini söyleyen emekli öğretmen Zekeriya Serim, çiçek yetiştirmek için önce bilgi almak gerektiğini, sonra da çiçek bakımının önemli olduğunu belirtti. Serim, “ Çiçeklerimin bakımına özen gösteriyorum. Sevgiyle yetiştirilen çiçeklerin daha uzun ömürlü olduğuna inanıyorum. Hataya tutunmak adına herkesin çiçek yetiştirmesini tavsiye ediyorum” dedi.