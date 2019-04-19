Baharda gelen kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Domaniç'te dün etkili olan yağmurun ardından dün gece başlayan kar yağışı Kocayayla dağında etkili oldu. Nisan ayının ortasında gelen kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç'te aralıklarla yağan yağmur dün gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu. Özellikle 1500 rakımlı Kocayayla dağında kar yağışının yanı sıra yoğun sis meydana geldi. Nisan ayının ortasından gelen kar yağışı yaz lastiği takan araç sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri yolda buzlanma tehlikesine karşı çalışmalarını sürdürüyor.