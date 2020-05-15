İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçelievler Mahallesi'ne asfalt

Kütahya Belediyesi, araç sürüş konforunu olumsuz yönde etkileyen yollarda yenileme ve asfalt serim çalışmalarını hızla sürdürüyor.


Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (OEDAŞ) gerçekleştirdiği kazılar sonrası asfalt bütünlüğü bozulan Bahçelievler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi'ndeki yol onarım çalışmalarını yürüten Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yenileme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün İl Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı alanda gerçekleştirdiği asfalt serim çalışması sona erdi. Bölgeye 850 ton asfalt serimi yapıldı. Bahçelievler Mahallesi Gelibolu Sokak ve Bilgin Sokak'taki asfalt serim çalışmalarını da bitiren ekipler, şehrimizin farklı bölgelerindeki faaliyetlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.