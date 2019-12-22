İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bah?eli'ye Tav?anl? leblebisi

MHP K?tahya Milletvekili Ahmet Erba?, Genel Ba?kan Devlet Bah?eli’ye ’Tav?anl? leblebisi’ ikram etti.

MHP K?tahya Milletvekili Ahmet Erba?, Genel Ba?kan Devlet Bah?eli'ye 'Tav?anl? leblebisi' ikram etti.


Erba?, meclis kulislerinde K?tahya Tav?anl? leblebisini parti liderleri ve milletvekillerine ikram ederek, Tav?anl? il?esine davet etti.


2020 b?t?e g?r??melerinde verilen arada parti kulislerini tek tek ziyaret eden MHP Milletvekili Ahmet Erba?, milletvekillerine K?tahya'n?n Tav?anl? il?esinde ?retilen 'Tav?anl? leblebisi' ikram etti. Erba?, MHP Kulisi'nde MHP Lideri Devlet Bah?eli'ye de ikramda bulundu.


Bah?eli, "Her gelen hediyede farkl? bir lezzet ??k?yor. Hepsinin de farkl? bir tad? var. Bu leblebilerin imalat?nda eme?i ge?en t?m karde?lerime ??kranlar?m? sunuyorum. Ellerine sa?l?k" dedi.


Erba?, daha ?nce de, TBMM'de milletvekillerine K?tahya ?retken Eller Kad?n Giri?imi Kooperatifi taraf?ndan haz?rlanan K?tahyal? kad?nlar?n yapm?? oldu?u tarhanalar ile Emet Kad?n Birlikleri Kooperatifleri'nin haz?rlad???, Emetli kad?nlar?n yapt??? k?z?lc?k tarhanalar?n? ikram ederek, K?tahyal? kad?nlara destek olunmas?n? istemi?ti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.