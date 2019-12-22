MHP K?tahya Milletvekili Ahmet Erba?, Genel Ba?kan Devlet Bah?eli'ye 'Tav?anl? leblebisi' ikram etti.

Erba?, meclis kulislerinde K?tahya Tav?anl? leblebisini parti liderleri ve milletvekillerine ikram ederek, Tav?anl? il?esine davet etti.

2020 b?t?e g?r??melerinde verilen arada parti kulislerini tek tek ziyaret eden MHP Milletvekili Ahmet Erba?, milletvekillerine K?tahya'n?n Tav?anl? il?esinde ?retilen 'Tav?anl? leblebisi' ikram etti. Erba?, MHP Kulisi'nde MHP Lideri Devlet Bah?eli'ye de ikramda bulundu.

Bah?eli, "Her gelen hediyede farkl? bir lezzet ??k?yor. Hepsinin de farkl? bir tad? var. Bu leblebilerin imalat?nda eme?i ge?en t?m karde?lerime ??kranlar?m? sunuyorum. Ellerine sa?l?k" dedi.

Erba?, daha ?nce de, TBMM'de milletvekillerine K?tahya ?retken Eller Kad?n Giri?imi Kooperatifi taraf?ndan haz?rlanan K?tahyal? kad?nlar?n yapm?? oldu?u tarhanalar ile Emet Kad?n Birlikleri Kooperatifleri'nin haz?rlad???, Emetli kad?nlar?n yapt??? k?z?lc?k tarhanalar?n? ikram ederek, K?tahyal? kad?nlara destek olunmas?n? istemi?ti.