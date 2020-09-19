Bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi

Kütahyalı üretici Şaban Tekin, bahçesinde yetiştirdiği 40 kilo 100 gram ağırlığındaki bal kabağını 300 TL'ye satabileceğini söyledi.

Kütahya merkeze bağlı Ahmetoluğu köyünde yaşayan 73 yaşındaki Şaban Tekin, bahçesinde 40 kilo 100 gram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.

Tekin, yaptığı açıklamada, beldede yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraştığını ve ilk kez bu büyüklükte bir kabak yetiştirdiğini ifade etti.

Kabak fidelerini mayıs ayında bahçesine ektiğini belirten Tekin, "Bahçedeki domatesi, biberi, salatalığı, karpuzu, kavunu nasıl yetiştirdiysem kabağı da aynı şekilde doğal yetiştirdim. Kabağı her gün düzenli olarak suladım, bakımını yaptım. Kabağın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Kabağı görenler çok şaşırıyor" diye konuştu.

Dev kapağı Kütahya merkezdeki iş yerine sergileyen Tekin, müşteri çıkması halende kabağı 300 TL'ye satabileceğini sözlerine ekledi.