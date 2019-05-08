Bakan Dönmez'den Zafer OSB'ye özel ilgi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alt yapı eksiklerinin bir an önce giderilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gerekli talimatları verdiğini ifade etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç ve Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖnmez'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'i makamında ziyaret ederek Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde işletmelerin daha hızlı, daha rahat çalışabilmesi için alt yapı eksikliklerinin giderilerek yatırım ortamının iyileştirilmesini, transformatör merkezi yapılmasını talep ettik. Talebimiz, Bakanımız tarafından olumlu karşılandı ve gerekli teknik çalışmalara başlanması talimatı verilmiştir. Bakanımıza Kütahyamıza verdiği değer ve destek için teşekkür ediyor, ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.