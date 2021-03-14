Bakan Kasapoğlu Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Frig ve Roma dönemine ait eski yapıtların yer aldığı, kültürel yapısıyla sanat çevreleri tarafından ikinci Efes olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti. Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgiler verdik. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, gerekli desteği her zaman vermeye hazır olduklarını söyledi. Ziyaretlerinden ve ilçemize vermiş olduğu katkılardan dolayı sayın bakanımıza teşekkür ediyorum'' dedi.