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Bakan Kasapoğlu'na, “Fahri Hemşerilik Beratı”

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Belediye Meclisi’nce alınan karar gereği Belediye Başkanı Arif Teke tarafından Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, ’Fahri Hemşerilik Beratı’nı takdim edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Belediye Meclisi'nce alınan karar gereği Belediye Başkanı Arif Teke tarafından Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, 'Fahri Hemşerilik Beratı'nı takdim edildiği bildirildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke,” 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle, her yıl ilçemizi şereflendiren ve Gençlik Projelerimize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Belediye Meclisimizin almış olduğu karara istinaden düzenlenen Fahri Hemşerilik Beratını takdim ettik. Oy birliği ile verilen bu kararın, Bakanımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, Meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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