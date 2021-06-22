İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca, Kütahyalı sağlık çalışanlarını tebrik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahyalı hemşireyi tebrik etti.


Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1 milyonuncu aşı, saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Sağlık personelimizden günün sembol ismi hemşire Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı" ifadelerini yer verdi.


Hemşire Emine Altuner, "Bakanımızın sosyal medya hesabından adımı yazarak tebrik etmesi büyük bir onur. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.