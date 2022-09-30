Bakan Özer: "6 Ağustos 2021 itibariyle 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 iken, bu oran bugün yüzde 94'a ulaştı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 94'e ulaştığını kaydetti.

Bakan Özer, Kütahya programına Vali Ali Ali Çelik'i ziyaret ederek başladı. Özer, valilikte AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Alim Işık, DPÜ Rektörü Kazım Uysal, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç ve protokol mensupları tarafından karşılandı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Özer, bu dönem okul öncesi eğitime önem verdiklerini ifade etti.

Özer, "Bakanlık olarak okul öncesi eğitimine önem vermekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak son 20 yılda Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında yüzde 90 çıkarmamıza rağmen okul öncesinde isteğimiz oranda değildik. Bu dönem ağırlığımızı okul öncesine verdik. Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığımız seferberlik kapsamında 3 bin tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Şu ana kadar 2022-2023 eğitim öğretim yılında bin 710 tane anaokulunu açmış bulunmaktayız. Yaklaşık 11 bin 80 tane ana sınıfını açtık. Bu kadar kısa sürede okullaşma oranında ciddi artışa ulaştık. 6 Ağustos 2021 itibariyle 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 iken, bu oran bugün itibariyle yüzde 94'a ulaştı. Böylelikle fırsat eşitliği ile ilgili çok önemli bir aşama kaydettik" dedi.

Kütahya'ya ilave 7 anaokulu daha yapılacağını belirten Bakan Özer, "Bugün Kütahya'ya 660 milyonluk yatırım olduğunu gördük. Bugünkü değerlendirmede de 490 milyonluk ilave bir yatırımı Kütahya'ya kazandırdık. Kütahya'nın yatırım miktarını 1 milyar 118 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Kütahya hayırlı olsun. Ağırlık verdiğimiz noktalardan birisi güçlendirme çalışmaları. Türkiye'de okullarımızın depreme dayanıklılığı ile ilgili çalışmaları tamamlandık. Güçlendirme çalışmalarını da nihayete erdireceğiz . Kütahya'da 29 güçlendirme çalışmamız var. Onları da bu yıl sonuna kadar nihayete kavuşturacağız. Bütçesini tamam. Kütahya'ya 7 tane daha ilave anaokulu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'e Kütahya Vali Ali Çelik tarafından çini vazo hediye edildi.