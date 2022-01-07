Bakan Pakdemirli: "Seracılık hızlı bir şekilde büyüyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Seracılık hızlı bir şekilde büyüyor. Son 3-4 sene de 50 bin dekardan fazla alan başta Ziraat Bankası'nın kredisi olmak kaydıyla büyümüştür" dedi.

Bakan Pakdemirli, Kütahya'nın Simav ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunun Pakdemirli, "Simav'da İsmail Taş kardeşim, yerli tohumla çok kaliteli gerçekten taş gibi domatesler üretmiş. Yaklaşık 4 yıl kadar önce burayı kurmuş. Şu ana kadar kendi beyanıyla maliyetini çıkarmış. Bundan sonra kar ederek gidecek. Kendisi üretimde olmaktan mutlu. Tarımsal üretim çok önemli. Tarımsal üretimin bir ilerisi de bunu organize bir şekilde üretmek ve sürekli bir şekilde üretmek. Seralarda bu imkanı veriyor. Seralarda üretim yapan arkadaşlarımız, Türkiye çapında mutludur. Hızlı bir şekilde seracılık büyüyor. Son 3-4 sene de 50 bin dekardan fazla alan başta Ziraat Bankası'nın kredisi olmak kaydıyla büyümüştür. Çok ciddi bir şekilde üretim artışı var. Seralarda organize bir şekilde üretimin artması 84 milyon vatandaşımıza da faydası var. Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların da çok daha azalacağını hep birlikte müşahede ediyor olacağız. Az önce sondajlarını incelediğimiz Simav Tarıma Dayalı OSB'miz 1100 dekar alana kurulacak. Bugün itibarıyla bütün taliplilerin bir an evvel faaliyete geçmesini beklediği bir sera bölgesi olacak. Tüm vatandaşlarımızı öncelikle tarıma davet ediyorum çünkü tarımda bereket var, tarımda bol kazanç var. Birçok yatırıma göre, tarımdaki yatırımlar çok daha hızlı kendini amorti edebiliyor" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, daha sonra su kuyularındaki çalışmaları da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.