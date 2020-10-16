Bakan Soylu, Kütahya'yı tebrik etti

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesini hayata geçirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatıyla, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje Kütahya'da da uygulanmaya başladı.

"Haydi hep birlikte iş başına"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “En İyi Narkotik Polisi; Anne kampanyamızı başarıyla yürüten Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırıkkale Valiliklerimizi tebrik ediyorum. Bu çok önemli eğitim ve sorumluluk çalışmasının hızla tüm Türkiye'de güzel sonuçlar vermesi dileğiyle Şimdi haydi, hep birlikte iş başına” ifadelerine yer verdi.