Bakan Vahit Kirişci Kütahya'ya geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, ziyaret ve istişare toplantılarına katılmak üzere 28 Nisan Cuma günü Kütahya'ya geleceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Kütahya ziyareti, 28 Nisan Cuma (yarın) Kütahya programı saat 16.00'da Valilik ziyaretiyle başlayacaktır. Bakan Kirişçi, valilik ziyaretinin ardından saat 17.00'de Zafer Kalkınma Ajansı'nda tarım sektörü temsilcileriyle; 19.30'da köy ve mahalle muhtarlarıyla Göksu Düğün Salonu'nda İstişare Toplantısı'nda bir araya gelecektir" denildi.