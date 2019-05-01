Bakkallar Odası Başkanları Göbel'de bir araya geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çevre il ve ilçelerden Bakkallar Odası Başkanları Göbel Termal Tesisleri'nde bir toplantı düzenledi.

Tavşanlı Bakkallar Odası Başkanı Hasan Bayram ve yönetiminin organizesi ile Kütahya ve komşu illerin Bakkallar Odası başkanları Göbel Termal Sosyal Tesislerinde bir araya geldiler.

Bakkallar Odası Başkanı Hasan Bayram, toplantı hakkında şunları söyled: "Tavşanlı Bakkallar odası olarak çevre il ve ilçe bakkallar odası başkanlarını Tavşanlımıza davet ettik. Toplantımızın amacı ise Tavşanlımızın zenginliklerini tanıtmak ve diğer başkanlar ile kaynaşıp, istişare yapmak için toplandık. 22 il ve ilçe oda başkanlarımız geldi, hepside memnun kaldıklarını söylüyorlar. Toplantıların Tavşanlı da birincisini yaptık bundan sonra da tarihi belli olmasa da bundan sonra diğer il ve ilçelerde toplantılarımıza devam edeceğiz."