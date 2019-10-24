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Balık pişiricisi Simavlıların hizmetine açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, balık pişiricisi hizmete girdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, balık pişiricisi hizmete girdi. Tabakhane mahallesi, Ergenokon sokakta Ferhat Yaşar ve Orhan Adıgüzel tarafından işletmeye açılan balık pişiricisinde, taze deniz ve tatlı su balıklarının haftanın her gününde bulunacağı bildirildi.


Lokma dökülerek yapılan açılış törenine Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Çanakkaleli Balık üreticisi Murat Kavas ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Simav Belediye Başkanı Biçer, Simav'da ilk defa hizmet verecek olan balık pişiricisinin açılışına en çok ev hanımlarının sevineceğini belirtti. Biçer, “Evlerde balık pişirmek çok zor oluyordu. Uygun fiyatla yapılacak olan bu hizmetin ve işletmenin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. İlk müşterisi olarak şimdiden siparişlerimi veriyorum” dedi.


Bir kilogram balık pişirme bedelinin 5 TL olduğu bildirilen işletmenin, haftanın 7 günü hizmet vereceği belirtildi.

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