Balıklı Caddesi esnaflarından "Olgunlaşmadan koparmayın" uyarısı

Kütahya'nın Balıklı Caddesi esnafları, yeşil alandaki iki meyve ağacının ürünlerinin olgunlaşmadan koparılmamasını istiyor.

Esnaflar, erik ve kayısının ağacının ürünlerinin caddeden geçen bazı vatandaşlar tarafından sahipsiz olduğunu gerekçesiyle koparıldığını belirttiler.

Cadde esnafları tarafından ağaca uyarısı yazı asıldı. Yazıda, "Bunları büyümeden koparıp yemeyin. Ağaçlar buradaki esnaflara aittir, kendimiz yetiştirdik. İzinsiz yerseniz haram olur" ifadeleri yer aldı.

Cadde esnaflarından Güldane Ceylan, "Buradaki yeşil alanın ve iki meyve ağacının bakımlarını ve sulamasını bizler yapıyoruz. Kayısı ve erik çiçeklerini döktü ve meyveleri büyümeye başladı. Caddeden geçen bazı vatandaşlar bunların sahipsiz olduğunu düşünerek ürünlerini olgunlaşmadan koparıyor. Bunu önlemek için kayısı ağaca uyarıcı yazı astık" dedi.(EFE-)