İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baro Başkanlığı'ndan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam, Baro Saymanı Avukat Edip İlkay Sunay, Yönetim Kurulu üyeleri Avukat Eda Eğmir Yüceer ve Avfkat H.

Ferhat Şentürk, Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede, Baro Başkanı Ahmet Atam, Baro Saymanı Edip İlkay Sunay, Yönetim Kurulu Üyeleri Eda Eğmir Yüceer ve H.Ferhat Şentürk, Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak ve çalışmalarında başarı dilediler.


Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, Atam ve beraberindeki heyete teşekkür etti. (EFE-)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.