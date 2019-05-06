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Başarılı kursiyerler için gezi düzenlendi

Kütahya’nın Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından başarılı kursiyerler için Dumlupınar Şehitliği gezisi düzenlendi.

Kütahya'nın Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından başarılı kursiyerler için Dumlupınar Şehitliği gezisi düzenlendi.


Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurslarımıza düzenli katılan ve genellikle üniversite öğrencilerinden oluşan kursiyer gurubunu böyle bir gezi ile ileride hem Şaphane'nin hem de Dumlupınar Şehitlerimizin gönüllü tanıtım elçileri yapmak istedik. Kursiyerlerimiz projeden çok mutlu oldular. Öğreticimiz Merve Güzelkaya ile kendilerini başta tarihi ve turistik yerlerimizi tanımalarını sağladık. Amacımız Dumlupınar Zaferinin kazanıldığı kurtuluşun beşiği topraklarımızın tanınırlığını arttırmak" diye konuştu.

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