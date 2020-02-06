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Başarılı kursiyerlere belegeleri törenle verildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği ’’Aşçı Yardımcısı’’ eğitim kursuna katılan ve başarılı olan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği ''Aşçı Yardımcısı'' eğitim kursuna katılan ve başarılı olan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.


Düzenlenen Törene, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Emniyet Amiri Asil Kırcın, Jandarma Komutan Hüseyin Demir, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.


Aşçılık kursunda eğitim gören ve aşçı yardımcısı belgesi almaya hak kazanan 11 kursiyere belgeleri ilçe protokolü tarafından verildi. Kaymakam Abbasoğlu, başarılarından dolayı kursiyerleri tebrik etti.

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