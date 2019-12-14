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Başarılı kursiyerlere belge

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ’’Sürü yönetimi elemanı’’ kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ''Sürü yönetimi elemanı'' kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, tören sonrası yaptığı açıklamada, ''İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediğimiz "Sürü yönetimi elemanı" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini törenle verdik. İlçemiz İmam Hatip Orta Okulu konferans salonunda gerçekleşen törende , İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gülmez tarafından destekler hakkında bilgi verildi. Çobanlık destekleri için gerekli iş ve işlemler anlatıldı. Özellikle 100 küçükbaş hayvan sahibi olanların alacağı destek için daha detaylı bilginin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde verilebileceği belirtildi. 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuruların yapılması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca törende hayvancılık ve tarım alanındaki kurslar ve açılması şartları üzerinde bilgilendirme yaptık'' dedi


Daha sonra Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut tarafından ilk belgeler verilerek dağıtım töreni gerçekleştirildi.

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