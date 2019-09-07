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Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) sınavlarına katılan ve başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) sınavlarına katılan ve başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) sınavında başarılı olan öğrencilerimizi ödüllendirdik. Sınavı kazanan öğrencilerimiz Abdullah Duvarcı, Hüseyin Emre Çiçek, Ulaş Özgür Işık, Merve Solmaz, Kerem Yılmazer ve Ravza Gülsever'i aileleri ile birlikte makamımızda kabul ettik ve bizleri gururlandırdıkları için şükranlarımızı sunduk. Emet ilçemiz eğitimde atağa kalkmıştır ve bu başarılar artarak devam edecektir. Öğrencilerimizin bu başarısında emeği olan öğretmenlerimize birer plaket takdim edip, verdikleri emek için teşekkür ettik'' ifadelerini kullandı.

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