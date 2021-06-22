Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi tarafından “Çizimlerle Kırk Hadis” ve Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çocuk Gözüyle Ramazan” resim yarışmalarında, Simav'da başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Simav Belediyesi'nde düzenlenen ödül törenine, Belediye Başkanı Adil Biçer, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Simav Temsilcisi Tamer Çınkı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Öğrenciler ile velileri katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Simav Temsilcisi Tamer Çınkı, Bu yıl gerçekleştirilen ‘Çocuk Gözüyle Ramazan' yarışması okul öncesi kategorisinde Esenevler İMKB İlkokulu'ndan Elif Demir birinci, Özel Eflatun Anaokulu'ndan Oğuz Kemal Yiter ikinci, Atatürk İlkokulu'ndan Nehir Yeşil'in üçüncü olduğunu, ‘Çocuk Gözüyle Ramazan' yarışması İlkokul kategorisinde Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu'ndan Yusuf Kağan Balan birinci, Atatürk İlkokulu'ndan Defne Bayraktutar ikinci, Beyce İlkokulu'ndan Fatma Azara Balıkesirli'nin üçüncü olduğunu, ‘Çizimlerle Kırk Hadis' ortaokul kategorisinde Güney Ortaokulu'ndan Kevser Özkaya birinci, Osmanbey Ortaokulu'ndan Ahsengül Erden ikinci, Çitgöl Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulu'ndan Şura Pala üçüncü, Kuşu Nurullah Bayram Ortaokulu'ndan Selman Ünal dördüncü, İbrahim Eren Ortaokulu'ndan Berat Durmaz'ın beşinci olduğunu belirtti.

Öğretmen Tamer Çınkı “ Ödül takdimine ev sahipliği yapıp bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Adil Biçer'e, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi'ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi tarafından “Çizimlerle Kırk Hadis” ve Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çocuk Gözüyle Ramazan” resim yarışmalarında, Simav'da dereceye giren öğrencilere ödül verdiklerini belirtti.

Başkan Biçer “ Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başarılarını devam ettirmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile, başta çocuklarımız olmak üzere, onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılanının devamını diliyorum” dedi.