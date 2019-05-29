Başarılı öğrencilere belgeleri verildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Hutbe okuma, Kur'an-ı Kerimi güzel okuma ve ezanı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

İl ve ülke geneli Ufka Yolculuk kitap okuma yarışması ile İmam Hatip okulları arasında düzenlenen Hutbe okuma, Kur'an-ı Kerimi güzel okuma ve ezanı güzel okuma yarışmalarında okullarını temsil eden Altıntaş İmam Hatip Lisesi ve Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Numan Tanrıkulu tarafından makamında kabul edildi. Ufka yolculuk kitap okuma yarışması il ikincisi ve Türkiye 48'incisi Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sema Koru başta olmak üzere başarılı öğrencileri makamında kabul eden Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tanrıkulu öğrencilerle sohbet ederek başarılarının daim olmasını diledi. Tanrıkulu, başarılı öğrenciler Sema Koru, Aziz İpek, Ahmet Konya, Kamil Gündoğdu, Zeynep Yalçın ve Rabia Kara'ya teşekkür belgesi verdi.