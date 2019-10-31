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Başarılı öğrencilere ödül

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Cumhuriyetin 96.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları kapsamında yapılan yarışmalarda başarılı olan öğrenciler, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer tarafından, her birine 200 TL'lik çek ile ödüllendirildi.


“Cumhuriyetin getirdiği kazanımlar” konulu yarışmalarda başarılı olan Eynal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Manay, Dağardı Ortaokulu öğrencisi Hörü Melek Güneş, Çitgöl İlkokulu öğrencisi Ceren Karadeniz ve Yusuf Koyuncuoğlu Anasınıfı öğrencisi Hatice Zeynep Taş'ı Başkan Biçer makamında kabul etti. Biçer, “Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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