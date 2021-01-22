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Başarılı öğretmenler ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs döneminde göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı başarılı öğretmenler ödüllendirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs döneminde göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı başarılı öğretmenler ödüllendirildi.


Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ''Eğitimde Korona virüs döneminde göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı üstün başarı belgesi ile ödüllendirilen öğretmenimize, üstün başarı belgelerini teslim ettik. Özellikle uzaktan eğitim döneminde öğrencilerine ulaşmak ve gerekli eğitimi vermek için büyük emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda tüm sınıflarımızda öğrencilerimizle yüz yüze eğitim başlar'' ifadelerini kullandı.

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