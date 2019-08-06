İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başarılı öğretmenlere teşekkür plaketi

Kütahya’nın Emet ilçesinde ortaokul öğrencilerinin başarılarında payı olan öğretmenler başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ortaokul öğrencilerinin başarılarında payı olan öğretmenler başarı belgesiyle ödüllendirildi.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından teşekkür plaketi ile birlikte kitap hediye edilen Gazi Emet Ortaokulu Eski Müdürü Mustafa Tanrıver, Türkçe Öğretmeni Serpil Kaçar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hatice Duyan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yasin Peker, Kaymakam Çiçek'e eğitime vermiş olduğu değer ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.


Emet ilçesinde eğitim başarısını artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili faaliyetlerin planlı ve programlı olarak bütün okullarda devam ettiğini belirten Kaymakam Çelik, ''Yapılan bu çalışmaların meyvelerini almaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirtmek isterim. Ortaokul öğrencilerimiz 4 yıl boyunca planlı ve programlı olarak yoğun bir şekilde çalışarak, özellikle de okumaya büyük ağırlık vererek, nitelikli bir eğitim almışlar ve başarılı olmuşlardır. Bu başarıda en büyük pay da siz değerli idareci ve öğretmenlerimizindir. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılarını artırarak devam ettirebilmeleri için herkesin eğitime destek vermesi gerekmektedir. Bir kez daha katkısı olan herkese teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.