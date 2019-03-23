Başarılı sporcular ödülendirildi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen basketbol turnuvasında il üçüncüsü olan Emet Ashaboğlu Kız Basketbol Takımı ödüllendirdi.

Düzenlenen ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tanruver, Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Özçelik, Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Emel Tomtom ve sporcular katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, “Kütahya'nın ilçeleri içinde, tek ortaokul kız basketbol takımı olmanızdan ve göstermiş olduğunuz başarınızdan dolayı sizleri ve başarınızda payı olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.