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Başdanışman Kışla, Kütahya'daki STK temsilcileri ile buluştu

Kütahya Eğitime Destek Platformu Başkanı Orhan Yener Kaytancı, Kütahya’daki STK temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile buluştuğunu açıkladı.

Kütahya Eğitime Destek Platformu Başkanı Orhan Yener Kaytancı, Kütahya'daki STK temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile buluştuğunu açıkladı.


TÜGVA Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile Kütahya'daki STK temsilcileri arasındaki toplantının pandemi dolayısıyla Zoom üzerinden gerçekleştiğini söyledi.


Kaytancı, Cumhurbaşkanı Külliyesinde geçtiğimiz hafta bir takım ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu ziyaretlerimde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile görüşerek ve Kütahya ya davet etmiştim. Yaşadığımız salgından dolayı toplantıyı Zoom üzerinden gerçekleşti. Başdanışman İsrafil Kışla toplantıda Kütahya'ya geleceğini ve ziyarette bulunacağını dile getirdi. Kütahya'nın yanında olduğunu ve yapılacak projelere destek vereceğini söyleyen İsrafil Kışla, Kütahya'daki STK'ların projelerini benim aracılığımla kendilerine iletebileceklerini ifade etti. Kışla, yapılan çalışmaları ve faaliyetleri tebrik ederek toplantının hayırlı olmasını diledi" diye konuştu.

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