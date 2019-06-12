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Başhekim Çağlar göreve başladı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Doç Dr.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde, Başhekimlik görevini sürdüren Uzman Dr. Sertaş Eraslan'ın Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Dahiliye bölümüne atanmasıyla, 29 yıldır bu hastanede görev yapan Op. Dr. Naci Çağlar Başhekimliğe getirildi. Çağlar, basın mensuplarına makamında yaptığı açıklamada, 1998 ile 2012 yılları arasında da Başhekimlik görevinde bulunduğunu ifade etti. Çağlar “ Günlük ortalama bin 200 poliklinik yapılan hastanemize başvuran tüm hasta ve yakınlarına, güler yüzlü güvenilir bir ortamda, etik ilkeler bağlı, hasta haklarına saygılı, ihtiyaç ve beklentilerin en kısa sürede karşılandığı kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.

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