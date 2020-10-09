İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Basın mensuplarına teşekkür belgesi

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, desteklerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür belgesi takdim etti.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, desteklerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür belgesi takdim etti.


Simav'ın tanıtımına katkıda bulunmaları ve çalışmalarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. Başkan Biçer, “Simav'ın geleceğine hep birlikte yön vermek adına, fedakar çalışmalarıyla verdikleri güven duygusu, vatandaşlarımızı bilgilendirmek için gece gündüz demeden yaptıkları özverili çalışmalar, pozitif haberleri ile ilçemizin tanıtımına sağladığı olumlu katkılardan dolayı ilçem adına tüm basın mensuplarına teşekkür ederim” dedi.


Basın mensuplarına yönelik teşekkür belgesi sunma törenine, Simav Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.