Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, desteklerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür belgesi takdim etti.

Simav'ın tanıtımına katkıda bulunmaları ve çalışmalarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. Başkan Biçer, “Simav'ın geleceğine hep birlikte yön vermek adına, fedakar çalışmalarıyla verdikleri güven duygusu, vatandaşlarımızı bilgilendirmek için gece gündüz demeden yaptıkları özverili çalışmalar, pozitif haberleri ile ilçemizin tanıtımına sağladığı olumlu katkılardan dolayı ilçem adına tüm basın mensuplarına teşekkür ederim” dedi.

Basın mensuplarına yönelik teşekkür belgesi sunma törenine, Simav Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.