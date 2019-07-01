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Başkan, 1453 Toplu Konutları'nı inceledi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yapımı devam eden 1453 Toplu Konut inşaatlarında incelemelerde bulundu.


Parmakören Mahallesi'nde mevcut 300 dönüm arazi üzerine 72 bloktan oluşan ve 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 şeklinde 1416 adet daire ve 38 işyerinden oluşan alanda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Alim IŞIK, devam eden peyzaj çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Kütahya Belediyesi tarafından yapılan 1453 Toplu Konut projesi içerisinde; 1 adet pasaj, 1 adet ticari merkez, tenis kortları, futbol, basketbol, voleybol sahaları ve halı saha ile birlikte açık otopark bulunacağı belirtildi.

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