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Başkan Ahmet Kulat: Destekleri sebebiyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde, Simav İlçe Belediyesi ile birlikte Akdağ, Çitgöl, Demirciköy, Naşa ve Kuşu beldelerinde belediye başkanlıklarını AK Partili adaylar kazandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde, Simav İlçe Belediyesi ile birlikte Akdağ, Çitgöl, Demirciköy, Naşa ve Kuşu beldelerinde belediye başkanlıklarını AK Partili adaylar kazandı.


AK Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, “Başta Simav Belediye Başkanlığı seçimleri olmak üzere 7 belediyeden 6'sını Ak Partili adaylara teslim eden, ayrıca 4 İl Genel Meclisi üyesi adayımızın tamamını Kütahya İl Genel Meclisi üyesi olarak seçen hemşehrilerime, bizlere verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Simav Belediye Başkanı olarak seçilen Avukat Adil Biçer'e, beldelerde seçilen Yakup Oran, Güray Güner, Cahit Onar, İbrahim Yavuz ve Feridun Aktay'a, Belediye Meclis Üyelerine, İl Genel Meclisi Üyesi olarak seçilen Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, İbrahim Karataş ve Ahmet Şimşek'e görevlerinde başarılar diliyorum. Seçim sürecinde, ciddi bir gayret ve özveri ile çalışan tüm teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum. Simav çok daha güzel olacak İnşallah ” diye konuştu.

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