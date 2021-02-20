Başkan Akağaç: ''Asılsız söylentilere itibar etmeyin''

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Korona virüsle alakalı asılsız söylentilere itibar edilmemesini istedi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Allıören köyümüzde Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı ve alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 17 Şubat 2021 tarihi saat 10.00'dan itibaren 10 gün süre karantina uygulaması başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın salgın hakkında daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir. İlçe merkezimizde pozitif vaka olduğu söylentileri kesinlikle asılsızdır. Dumlupınar ilçemiz ve köylerinde sadece Allıören köyümüzde vaka vardır. İlçe merkezimizde bir tane dahi Korona virüs vakası yoktur. Bu konuda Kaymakamlık makamının açıklaması harici sosyal medyada yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur'' dedi.