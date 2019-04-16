Başkan Akağaç: Dumlupınar için gece gündüz çalışacağız

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde AK Partiden Belediye Başkanı seçilen Şemseddin Akağaç'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

Daha önce görev yaptığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden öğretim görevlileri ve öğrencilerin ziyaret ettiği Başkan Akağaç, misafirlerine Dumlupınar tarihini anlattı ve ilçenin önemli yerlerini gezdirdi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemseddin Akağaç, ''Görev yaptığım Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi öğrencileri ziyaretime gelmişler. Selma hocama ve SKS Şube müdürü Hasan Biçer'e çok teşekkür ederim. Kendileriyle yöremize has lezzetlerle kahvaltı yaptıktan sonra, kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemizi gezme fırsatı bulduk. Kurtuluş savaşının en önemli cephesi olan Dumlupınar ilçemizin tanıtımı konusunda neler yapılabilir bunları konuşma fırsatı bulduk. Bizim sevdamız, derdimiz Dumlupınar. Eski ve yeni dostlarımızla gecemizi gündüzümüze katarak, ilçemizin tanıtım ve öneminin toplumda var olan eksikliğinin giderilmesi için daima çalışacağız'' ifadelerini kullandı.