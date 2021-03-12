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Başkan Akağaç: ''GES projesi tamamlandı''

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesi yapımının tamamlandığı ve devir işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesi yapımının tamamlandığı ve devir işlemlerinin yapılacağı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam eden çalışmalarla ilçe ekonomisi için son derece önemli olan GES projesi tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmalarımız da bitmek üzere. 200 Kilovatlık GES projemiz, özel bir şirket ile yapılan sözleşme ve İller Bankası desteği ile hayata geçirildi. İlçe Kaymakamı Salih Sak ile devir öncesi incelemelerde bulunduk. İlçemize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

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