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Başkan Akağaç: "Meslek Yüksekokulu ilçe ekonomisi için çok önemli"

Kütahya’nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Kaymakam Muhammed Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Kaymakam Muhammed Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal'ı makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Kaymakamımız Muhammed Yılmaz'la birlikte Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal'ı makamında ziyaret ettik. İlçemize açılan Meslek Yüksekokulumuzun binasının tadilatı bitmek üzere. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal ile yapılacak olan diğer çalışmalar ve tanıtım hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Üniversite öğrencilerimizin ilçemize sağlayacağı ekonomik katkının önemine değindik. İlçemize Meslek Yüksekokulu açılmasında desteği olan Rektör Prof. Dr. Sayın Kâzım Uysal'a, Rektör Yardımcısı sayın Mustafa Aydın'a teşekkür ediyoruz. Herşey daha güzel bir Dumlupınar için'' ifadelerini kullandı.

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