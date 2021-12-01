Başkan Akçabudak: "Kayakseverleri Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne bekliyoruz"

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 2 bin 320 metre yükseklikteki Murat Dağı konuklarına bin 450 metre yükseklikte 41 derece sıcaklıkta termal su ve konaklama, bin 500 metre yükseklikte ise kayak tutkunları için zor, orta ve kolay seviyelerde toplam bin 735 metrelik 3 pist ile her disiplinde kayak keyfi imkânını sunuyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Termal turizm ile kayak turizmini birleştiren Muratdağı Termal Kayak Merkezimize yılın ilk karı yağdı. Her mevsim farklı renkleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Muratdağı Termal Kayak Merkezi, termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi ve doğa turizminin hepsini bir arada barındıran, potansiyeli yüksek bir turizm merkezi olarak öne çıkmaktadır. Bu sezon yağan ilk karla birlikte inşallah bol kar yağışlı bir sezon geçiririz. Bu yılda Kayak severlerin ortak toplanma noktası Muratdağı Termal Kayak Merkezi olacaktır inşallah” diye konuştu.