Başkan Akçadurak: “Bütün mahallelerimize eşit şekilde hizmet götürme çabasındayız”

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda bütün mahallelere eşit şekilde hizmet götürme çabası içinde olduklarını söyledi.

Mahalle ziyaretleri çerçevesinde Salur Mahallesini ziyaret eden Başkan Muharrem Akçadurak, Mahalle Muhtarı Osman Aslan'dan eksik ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Salur Mahalle Muhtarı Osman Aslan ve mahalle sakinleri tarafından iletilen talepleri ve tespit ettiği sorunları not aldırarak eksiklerin en kısa zamanda çözüleceğini bildiren Başkan Akçadurak, incelemeleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla ve çocuklarla da yakından ilgilendi.

"Göreve geldiğimiz ilk günden beri şehrimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak bütün mahallelerimize eşit şekilde hizmet götürme çabası içerisindeyiz" diyen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bir yandan şehrin yıllardan beri çözülmeyen sorunlarını çözüme kavuştururken diğer yandan mahallelerimizi de sık sık ziyaret ediyoruz. Burada öncelikli olarak muhtarlarımızdan mahallelerimizin sorunlarına ilişkin bilgiler alıp yapacağımız çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Birlikte yönetim anlayışı doğrultusunda mahalle ziyaretlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.