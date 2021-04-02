Başkan Akçadurak, dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği 'Çizimlerle 40 Hadis' adlı resim yarışmasına katılan Gedizli ortaokul öğrencileri ve aileleri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Öğrencilere, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu, TÜGVA Gediz Temsilcisi Gökhan Said Mamak ve aileler eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak; “Türkiye Gençlik Vakfı'nın tüm Türkiye'de ortaokul öğrencileri için düzenlemiş olduğu Çizimlerle 40 Hadis adlı resim yarışmasına katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından pandemi sürecinde sosyal ve kültürel çalışmalarla öğrenciler için eğlenceli etkinlikler ve yarışmalar düzenlendiler. Bizde Gediz Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Ziyaret sonunda yarışmaya katılan öğrencilere Zeka Oyunları'ndan oluşan hediyeleri takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.