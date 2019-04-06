Başkan Akçadurak dualarla görevine başladı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 31 Mart yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Muharrem Akçadurak için Belediye Hizmet Binası önünde halkın yoğun katılımıyla tören düzenlendi.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen Yerel Yönetimler Seçimlerinde rekor oy alarak Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak için Belediye Binası önünde kurban kesilerek halka lokma dağıtıldı.

Törene; AK Parti Kütahya Milletvekili-MKYK Üyesi-KİT Komisyonu Üyesi Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, AK Parti İlçe Teşkilatı, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye önünde toplanan halka hitaben bir konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz'in önümüzdeki dönemde büyümesini sürdüreceğini belirtti.

Seçimlerde kendisine oy veren ya da vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını ifade eden Başkan Akçadurak; “Hiç kimseye ayrım yapmadan herkese eşit mesafede hizmet edeceğim. Bugün, ilk günkü heyecanım, enerjim ve Gediz'e duyduğum aşkla görevime devam ediyorum. Belediyecilik hizmetlerimiz, ilk gün de söylediğim gibi eşit bir şekilde, hiç kimseyi ayırmadan ve Gediz'in aydınlık geleceği için yapacağımız hizmetler olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından katılan herkesle tek tek tokalaşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, kapısının herkese açık olduğunu belirterek, "her zaman her konuda çekinmeden bizimle konuşmaya gelebilirsiniz" diye konuştu.

Düzenlenen tören sonunda İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından dua edilerek kurban kesimi gerçekleşti ve lokma ikramında bulunuldu.