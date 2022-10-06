Başkan Akçadurak: "Esnaf kardeşlerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz”

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Ergenekon Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarında esnafları ziyaret ederek 'hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Pazarcı esnafı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gerek bilgilendirme gerekse esnaf ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Akçadurak, “Daha yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Gediz'imize hep birlikte katkı bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Gediz'e yapılan yatırımlar ve çalışmalardan memnuniyetlerini de dile getiren vatandaşlar, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan'a teşekkür etti.