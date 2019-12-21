Ba?kan Ak?adurak gen?lerle bulu?tu

K?tahya'n?n Gediz Belediye Ba?kan? Muharrem Ak?adurak, AK Parti Gen?lik Kollar? Ba?kanl??? ?yeleriyle yapt??? isti?are toplant?s? yapt?.

Ak?abudak, "T?rkiye'nin g??l? yar?nlar?n? hep birlikte olu?turaca??z" dedi.

Gen?lerin belediyecilik ve yerel y?netimlerle ilgili sorular?n? cevaplay?p, beklenti ve isteklerini dinleyen Ba?kan Ak?adurak, "?ehrimizin ve ?lkemizin gelece?ine y?n verecek gen?lerle bir araya gelerek bilgi ve kazan?mlar?m?z? payla??yor olmam?z belediyemiz hizmetlerine de pozitif g?? vermektedir. ?l?emizin sosyal-k?lt?rel durumu, kentsel sorunlar?, ekonomik sorunlar?, yerel y?netim hizmetleri ve gen?li?in il?enin gelece?indeki konumu ?zerine g?r?? al??veri?inde bulunduk. Bulu?mada gen? kat?l?mc?lar, d???ncelerini ?zg?rce dile getirme imkan? buldu. Toplant?m?zda bir yandan gen?lerin istek ve dileklerini dinlerken, bir yandan da son y?llarda ki yat?r?mlarla b?lgesinde s?n?rl? kalmayarak ?lke ?ap?nda yak?ndan tan?nan Gediz'de ki b?y?k de?i?imi konu?tuk. Biz gelece?imizi emanet edece?imiz gen?lerimizi iyi yeti?tirebilirsek, onlar? iyi donatabilirsek, onlar? ara?t?ran, sorgulayan, d?nya meselelerini takip eden, tart??an, teknolojiyi gerekti?i kadar kullanabilen gen?ler haline getirebilirsek ?lkemizi daha g?zel ve m?reffeh bir gelece?e ta??yabiliriz " ifadelerini kulland?.