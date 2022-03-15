Başkan Akçadurak sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Tıp Bayramı nedeniyle doktor ve sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Covid-19 salgının başladığı günden itibaren fedakârca görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını düzenli olarak ziyaret eden Başkan Akçadurak'a Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Belediye Meclis üyesi Hüseyin Tüysüz eşlik ederek, sağlık çalışanlarını bu özel günlerinde unutmadılar.

Kutlamalar kapsamında; Gediz Devler Hastanesi, Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü, Uluoymak Aile Sağlığı Merkezi, Gediz Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Salur Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezleri, Dayınlar Aile Sağlığı Merkezi, Şehit Hüseyin Gürlekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Özel Diş Merkezleri ve Eczane çalışanlarının Tıp Bayramı kutlandı.

Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının tüm zorluklara rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yaptığını belirten Başkan Akçadurak, "Tüm sağlık çalışanlarımız, insanların hayatlarını kurtarmak için fedakârca çalışıyorlar. Özellikle salgın döneminde sonsuz sabır ve gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, Tıp Bayramı'nı kutluyorum” açıklamasında bulundu.