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Başkan Akçadurak: “Tüm tedbirlere rehavete kapılmadan uymaya devam edin”

Eşinin Covid-19 testi sonuçları pozitif çıkan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, hemşerilerine seslenerek,” Lütfen sizlerde tüm tedbirlere rehavete kapılmadan uymaya devam edin” dedi.


Önceki gün eşine yaptırdıkları Covid-19 testinin sonuçlarını aldıklarını belirten Başkan Akçadurak,” Eşimin test sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Bu sebepten dolayı karantina süreci bu hastalığa yakalanan ya da temasta bulunan herkes için olduğu gibi bizler içinde başlamıştır. Virüsün her türlü sosyal mesafe kuralına uyulmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tehlikeli bir şekilde karşımızda durduğunu söylemek isterim. Lütfen sizlerde tüm tedbirlere rehavete kapılmadan uymaya devam edin. Biz de sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyarak bu süreci siz saygı değer halkımızın da dualarıyla en kısa zamanda atlatalım. Buradan tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte göstermiş oldukları üstün gayret ve alakadan dolayı şahsım ve tüm hastalar adına teşekkür ederim. Karantina sürecimizde sahadan uzak kalsak da çalışmalarımızı ekiplerimizle sürekli iletişim halinde takip edip Allah'ın izniyle süreci tamamlandıktan sonra da tekrar ilçemiz Gediz için en güzel ve verimli şekilde sahada çalışmaya hep beraber devam edeceğiz İnşallah” ifadelerine yer verdi.

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