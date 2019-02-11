Başkan Ali Çetinbaş: "Agah Aşgın ve Ferit Karabulut'un partimizle hiç bir alakaları kalmamıştır"

çetinbaş, yaptığı açıklamada, "Tunçbilek Belde Belediye Başkanı Agah Aşgın30 Ocak 2019 tarihinde; Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut 1 Şubat 2019 tarihinde, ilgili seçim kurullarına siyasi partimizden istifalarını bildirmişlerdir. Dolayısıyla her iki şahsın AK Partimizle ve genel merkezimizin ürettiği politikalarla bir alakası kalmamıştır.Bundan sonraki süreçte her iki şahsın partimize ait kampanya materyalleri, sloganları, görselleri ve logosu kullanmaları durumunda yasal yollara başvurulacağının bilinmesini isteriz" diye konuştu.