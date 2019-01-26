Başkan Ali Çetinbaş: Altıntaş'a hizmetlerimiz artarak devam edecek

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Altıntaş'a hizmetlerinin yeni belediye başkan adayı Arif Teke ile devam edeceğini ifade etti. Çetinbaş, mevcut Belediye Başkanı Ferit Karabulut'a da yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Çetinbaş, AK Parti Bölge Koordinatörü Kurtcan Çelebi ve İl Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan ve parti yöneticileri ile birlikte, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez ve belediye başkan adayı Arif Teke'yi parti binasında ziyaret etti.

Çetinbaş, "Çalışmalarımıza ilçe teşkilatımızı ve seçim koordinasyon merkezimizi ziyaret ederek başladık.Altıntaş Teşkilatımız, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde güçlü bir şekilde zaferle çıkacaktır. Bu güzel ekip ile millete hizmet yolunda inşallah daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. AK Parti Teşkilatları ve milletvekilleri olarak adayımız Arif Teke'nin arkasındayız. Altıntaş'a hizmetlerimiz artarak devam edecek. Arif Teke ile ilk günkü heyecanla geliyoruz. Büyük bir samimiyetle tüm teşkilatlarımızla adayımızın arkasındayız. Mevcut Belediye Başkanımız Ferit Karabulut'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.