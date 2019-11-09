Başkan Ali Çetinbaş: "Atatürk'ü rahmet ve şükranla yad ediyoruz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Türk milletinin bağımsızlığa giden yolda büyük önderi, Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayıyla mesaj yayınlayan Çetinbaş, "Büyük Devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu harekete geçirerek ülkemizi bölüp parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı kahraman ordumuz ve milletimiz ile birlikte büyük bir zafer kazanarak 'Cumhuriyet' ile taçlandırmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte milletin egemenliği ve eşitlik ilkesine dayalı tam bağımsız demokratik bir Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Kurtuluş mücadelesi ve bağımsız savaşından zaferle çıkan Türkiye, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kısa bir zamanda hayata geçirdiği birçok reform, yenilik ve yatırımlarla her alanda büyük ilerlemeler kaydetti. Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma uğrunda milleti ile verdiği bu gayret ve çalışmalarla eğitim, sağlık ve sanayi gibi birçok alanda; kendi ifadesinde belirttiği gibi 'az zamanda çok işler' başarıldı. Birçok ülke bu büyük değişim ve gelişim karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni gıpta ile izleyerek kendilerine örnek bir ülke olarak emsal almaya başladılar.Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü hiç şüphesiz dünyanın önemli liderlerinden biri yapmıştır.Bizlere düşen görev Atatürk'ün ve şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu aziz vatanımızı ve Cumhuriyetimizi daha müreffeh bir ülke haline getirmek bu uğurda durmaksızın çalışmaktır. AK Parti son 17 yılda yaptığı büyük kalkınma hamleleri ve yatırımları ile gerek sosyal, gerekse ekonomik alanda uyguladığı değişim ve düzenlemelerle milleti ile bütünleşerek gerçek anlamda muasır medeniyetler seviyesine ulaşma noktasında çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye artık dünya da ve bölgesinde söz sahibi konumuna gelerek hak ettiği tarihsel itibarını kazanmıştır. Aziz millet bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içinde, birlik ve beraberliğini koruyarak gelişmesi büyümesi ve daha ileriye gitmesi her alanda güçlü bir devlet olması amacıyla yılmadan yorulmadan çalışacak ve bunu başaracaktır. Bu necip millet şartlar ne olursa olsun şanlı ecdadından aldığı güç, azim ve inançla, kalbi imanla dolu olarak vatanına, bayrağına, milletine ve devletine sonsuza kadar sahip çıkacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızda ayrılışını 81. yılında bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.