Başkan Ali Çetinbaş: Biz milletin efendisi değil, hizmetkarıyız

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından ‘Belediye İşi Gönül İşi' Sloganı ile başlatılan istişare toplantıları devam ediyor. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu ve teşkilat üyeleri, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) istişare toplantısı kapsamında KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, meclis üyeleri ve meslek komite üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası'na doğru uzanmış bir dost eli olduğunu vurgulayarak, “Bir araya geldiğimizde yapmamız gereken; karşımızda kıymetli iş adamlarını bulduğumuzda, onların bu şehir adına ne yapacaklarını, onlara anlatmak değil, onlara biz nasıl paydaş olabiliriz, nasıl işlerini kolaylaştırabiliriz, nasıl el ele gönül gönüle hareket edebiliriz. Bunun için Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası'na Doğru Uzanmış Ve Tutmanızı Bekleyen Bir Dost Elimiz Var" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Halk oylamasına gidiyoruz. Her yıl bir seçim yaptık. Ticaret adamları da takip etti. Siyasetle çok ilgili oldukları için değil, kazançları seçim sonucuna göre değiştikleri için. Neticesi itibari ile bu birlikteliğimizin şehrimiz adına birlik beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu pekiştirmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böyle kıymetli bir hazirunu karşımızda görünce aslında çok şey anlatabiliriz. 16 yıllık AK Parti iktidarıyla eski Türkiye'yi kıyaslayabiliriz, iktidarımız döneminde iş adamından yatırımcıya verilen imkanları, faydaları söyleyebiliriz. Şehrimize neler yapmalıyız diye birtakım söylemlerde, tavsiyelerde bulunabiliriz ama ben böyle yapmayacağım. Çünkü yapmamız gereken; karşımızda ticaretle uğraşan kıymetli iş adamlarını bulduğumuzda, onların bu şehir adına ne yapacaklarını, onlara anlatmak değil, onlara biz nasıl paydaş olabiliriz, nasıl işlerini kolaylaştırabiliriz, nasıl el ele gönül gönüle hareket edebiliriz meselesi. Ben belirli periyotlarda değerli başkanlarımız, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde hep söylüyorum, AK Parti İl Başkanlığının, yönetim kurulu üyelerimizin, seçilmiş milletvekillerimizin sizlerin karşılaştığı varsa belirli müşküllerle alakalı Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na doğru uzanmış ve tutmanızı bekleyen bir dost eli var. Bizim sizlerden beklediklerimiz değil, sizin bizlerden istedikleriniz önemli.”

Ali Çetinbaş, halkın mutluluk endeksini nereye taşımış olduğu meselesinin önemine değinerek, “İstihdam meselesinde hangi siyasi partili olursa olsun kıymetli hemşehrilerimiz eleştiriyor. 5 tane OSB yaptık hemşehrim.1. OSB'de 200 kişi çalışıyordu şimdi 5 bin küsur, toplamda 8 bin küsur. Önemli olan; algı nerede? Şehir neyi istiyor. Mutluluk beklentisi endeksini nereye taşımış bu mesele önemli.Ne zaman; ‘en iyiyi yaptık', ‘ben bilirim', ‘nasıl dersek öyle olur' dersek o zaman hataya düştüğümüz vakittir. Eksikliklerimizi biliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Birlikte, milletimizin teveccühü devam ettiği sürece şehrimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz, bakış açımız budur" diye konuştu.

“MESELE, YEREL SEÇİMLER ÜZERİNDEN ÜLKEMİZDE KURULACAK OYUNUN FARKINDA OLMA MESELESİDİR”

31 Mart 019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde meselenin kimin belediye başkanı olduğunun değil, Türkiye üzerinde kurulacak oyunun farkında olma meselesi olduğunu ifade eden Çetinbaş, “Ayrı ayrı durmanın şehri gerdiğini biliyorum. Bürokrasi, siyaset, iş adamları, hangisiyle ayrı durursan o denge çubukları bozulursa durum değişiyor. Denge çubuklarının önünde duracağız ve bunun teminatı olacağız. Biz, bir yerel seçime gidiyoruz. 2015 yılından beri yaşadıklarımızı kafamızdan geçirelim. Zamanında yaptığımız tek iş 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimleri. Arada yaşananların hepsi olağanüstü seçimler. Evet bu siyaseti ilgilendirir ama buradan çıkan kıvılcım diğer bütün unsurları tetikliyor. Bu yaşayacağımız sadece bir yerel seçimse şayet, ne alakası var ekonomi ile? Ne alakası var fabrikaların yapacağı ihracatla, ithalat dengesiyle? Öyle değil buradan çıkan herhangi bir olağanüstü veya beklenmedik bir durum bütün birikimlerinizi alaşağı ediyor. Cenab-ı Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Mesele kimin belediye başkanı olacağı meselesi değil ki. Ahmet Sami Bey belediye başkanı olabilir. Bir başka arkadaşımız belediye başkanı olabilir, bağımsız bir kardeşimiz belediye başkanı olabilir, ekibiyle hizmet edebilir. Mesele, bu yerel seçimler üzerinden ülkemizde kurulacak oyunun farkında olma meselesi. İstikrarı çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasete bakış açısını ifade eden Çetinbaş, “Biz istikamet doğru olduğuna inandığımız ve geçmişte yaptıklarıyla buradan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini düşünüp yine bu şekilde inandığımız liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametinde, onun gayelerine göre, onun siyasi hamlelerine göre siyaset yapma derdine düşmüş sizlerin kardeşleriniziz. Siyaset gayemiz budur ve bunun kıvılcımları kıymetli Cumhurbaşkanımızın 1994 İstanbul Belediye Başkanlığı hikayesinden bugüne geliyor. AK Parti'yi; İnsan odaklı, insanımızın kendi değerlerine, inançlarına göre, milli ve manevi değerlerine göre yaşamasının teminatı olarak görüyorum. Belediyecilikte de bunu inşallah yansıtacağız” diye konuştu.

Çetinbaş, siyasette değişimin doğal olduğunu ve heyecanı arttırdığını belirterek, “Biz de Belediye Başkan adayımızı 31 Mart 2019 yerel seçimlerine giderken genel merkezimizin yetkili kurumlarının yapmış olduğu çalışmalarla bir değişiklik ortaya koyarak götürdük. Bu heyecanı, şehre yapılacak hizmetin ivmesini pozitif manada artırır. Yüzde 70 oranında AK Parti bu manada dinamik duruyor. Kazanıyor diye 90 yaşına kadar aynı adamla devam etmiyoruz, ben yaptım kardeşim de yapsın. Madem senin bulunduğun koltuk makam da değil, mevki de değil, başkanlıkta değil ne için duruyorsun orada? Hizmet etmek için. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız, müsaade et birazda kardeşin hizmet etsin anlayışındayız. Ben iyi olacağı kanaatindeyim. İyi bir, kaliteli bir belediye meclisi hazırlıyoruz. Ak parti, Türkiye'de ilk kez ideoloji ile kitleleri birleştiren siyasi partidir. İdeolojisini kaybetmeden kitlelere hakim olan bir siyasi partidir. Bizim kuruluş dinamiklerimiz bellidir ama şehrin, oradan ülkenin tamamını kapsayan bir anlayışa sahibiz. Belediye meclisimiz son dokunuşlarında, inşallah belediye başkanımız olacak Sayın Ahmet Sami Kutlu ile onu ileriye doğru taşıyacak kaliteli bir belediye meclisi hazırlıyoruz ve bu şekliyle önümüzdeki 5 yıl sizlerle birlikte şehrimize hizmet edeceğiz. Her kim gönlünde halis bir hizmet anlayışı taşıyor ve yapmış olduğu, talip olduğu bu görevi içinde taşıdığı Kütahya sevdasından ve milletin çocuklarının derdine düştüğü için dertlenerek hizmet etmek için yapıyorsa, Cenab-ı Allah o kardeşimize nasip etsin” dedi.