Başkan Ali Çetinbaş: Kütahyalılar oy pusulasının ne manaya geldiğini çok iyi biliyor

İl Başkanı Ali Çetinbaş, Tavşanlı mitingindeki konuşmasına AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un politik geçmişinden söz ederek başladı.

Ali Çetinbaş, “Biz siyaseti, istikamet uğruna, değerler manzumesi adına, hanım kardeşlerimizin inançları için, çocuklarımızın geleceği için, biz siyaseti mazlum Anadolu Coğrafyasının tekrar ülkesinin sahibi olması için yaparız” deyip, ta İstanbul Refah Partisi İl Başkanlığından beri istikametini hiç bozmadan, istikamet uğrunda siyasi hayatına devam eden bizlerin Genel Başkan vekilliğinden kendi adımıza cesaret aldığımız güç duyduğumuz kıymetli Numan Kurtulmuş aramızdalar. İnşallah Kütahya'mız merkez ilçesiyle, Tavşanlı'mızla 15 beldemizle ve diğer ilçelerimizle 31 Mart sabahı yatağından kalktığında eline aldığı 50 gramlık oy pusulasının ne manaya geldiğini, ülkemizin geleceğini nasıl şekillendireceğini çok iyi biliyor. Tavşanlılılar 31 Mart sabahı kalktıklarında vicdanlarıyla beraber oy pusulaları yanında oy verme verine girdiklerinde verdikleri destekle liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın yüreğinde taşıdığı cesaretin artacağını biliyorlar inşallah. Yine Tavşanlılılar biliyorlar ki buradan, Anadolu'dan doldurduğumuz sandıklar sayesinde kıymetli Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tekrar dünya zalimleri karşında “Dünya 5'ten büyüktür” diyecek. Gerektiğinde dünya sus pus olmuşken kimseden korkmadan, kim çekinirse çekinsin İsrail zalimi karşında “Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir” diyecek” şeklinde konuştu.