Başkan Ali Çetinbaş: "KYK, Kütahya'da rekora koşuyor"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenci sayısının 11 bin 55'e ulaştığını ifade etti.

Çetinbaş, yaptığı açıklamada, "Son periyotta Kütahya'ya 2 bin 821 erkek ve 5 bin 541 kız öğrenciyi barındırabilecek meslek yüksekokulu veya fakülte olan ilçelere 852 erkek, bin 841 kız evladımızı barındırabilecek kapasiteye ulaştık" dedi.

Yeni yurt planlarının ihtiyaç durumuna göre devam ettiğini dile getiren Başkan Çetinbaş, "Her birisini kendi ailemizden sayıp gördüğümüz şehrimizde misafir, üniversitede öğrenim hayatlarını gören kıymetli kardeşlerimizin imkanları için, daha iyi şartlarda yaşamaları için Kredi Yurtlar Kurumu ileriye doğru adeta koşuyor. Son periyotta Kütahya'mızda 2 bin 821 erkek ve 5 bin 541 kız öğrenciyi barındırabilecek Meslek Yüksekokulu veya fakülte olan ilçelerimizde 852 erkek, bin 841 kız evladımızı barındırabilecek kapasiteye ulaştık. Kütahya'mız adına bu toplamda 11 bin 55 kişilik bir kapasiteyi oluşturuyor. Sanıyorum Kütahya'mıza gelen ve 'ben Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalmak istiyorum' diyen bütün öğrenci kardeşlerimize herkesi barındırabileceğimize dair bir müjde ortaya koymuş durumdayız. Yatak kapasite sorunumuz böylelikle çözülmüş, yeni yurt planlamalarımız ve yatırımlarımız ihtiyaç durumuna göre devam etmektedir.Ayrıca KYK'da lisans ve önlisans öğrencilerimize 500 TL, Yüksek Lisans bin TL ve doktora master öğrencilerimize bin 500 TL kredi veya burs imkanı sağlanmaktadır. Bu durum aynı zamanda devletimizin ortaya koyduğu gücüde açıkça göstermektedir. Merkezimizde bulunan yurtlarımız ayrıca öyle eskisi gibi ranzalı alt alta üst üste değil, hepsi ayrı ayrı sandıklı bazalı ve konforlu yataklarda öğrenci kardeşimizin banyosu, lavabosu, giysi dolabı, komindini ve buzdolabı gibi hepsinden de yaralanabileceği bir şekilde dizayn edilmiş durumdadır. Ayrıca öğrencilerimiz birçok yurdumuzda açık büfe yemek alıp alakart kahvaltı usulünü kullanmaktadır. Öğrenci kendi yemeğini kendisi seçer. Eğer günlük tanınan imkanın üzerine çıkarsa bu miktarı karşılar. Açıkçası ben denedim çokta güzel ve rahat bir insanın doyacağı ölçekte. Böyle şeyleri gördükçe ziyadesiyle memnun oluyorum. Sıcak su problemimiz yok öğrenci istediği anda gelip duşunu alabilir. Ayrıca wifi ücretsiz olarak Kredi Yurtlarda. Yani Kredi Yurtlar Kurumumuz özel sektörle rekabet edilebilecek kalitede donanımlı bir otel konforundadır" diye konuştu.

"DAHA İYİYE VE DAHA GÜZELE DOĞRU İLERLEMEMİZ DEVAM EDECEK"

Kütahya'ya yapılacak yatırımların en sıkı takipçisi olduklarını anlatan Başkan Ali Çetinbaş, "Kütahya merkezde kız yurtlarımız; Zafertepe, Emine Gülbahar Hatun, Dumlupınar Hayme Ana ve Devleti Hatun Kız Yurdu'dur. Erkek yurtlarımız; Hezar Dinarı ve Yesevi Erkek Yurdu, İlçe Yurtlarımız; Tavşanlı Arslan Bey Kız-Erkek Yurdu, Gediz Kız-Erkek Yurdu, Şaphane İslamoğlu Kız-Erkek Yurdu ve Simav Molla Fenari Erkek Yurdu ve Simav Kız Yurdu olarak hizmet vermektedir.Engelli öğrencilerimiz, elbetteki düşünülüyor ve bu öğrencilerimiz ile ilgili gerekli düzenlemeler (Engelli asansör, engelli rampası gibi) yapıldı. Ayrıca nevresim takımları otelcilik hizmetleri gibi periyodik olarak yıkanarak değiştirilmektedir. Öğrenciye ait çamaşır, ütü gibi hepside ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Tabi fikir, düşünce ve din hürriyeti kapsamında öğrencilerimizin ibadethanelerinivde oluşturmuş durumdayız. Çünkü eski Türkiye'de olduğu gibi kimsenin fikrinden, zikrinden çekinen, buradan bir endişe duyan siyasetçiler artık yok. Onlar eski Türkiye'de olduğu gibi tarihe karıştı.Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumumuz, şehrimizdeki diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve birtakım sendikalarla iş birliği yaparak öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine yardımcı olmak, boş zamanlarında etkin ve kaliteli değerlendirmeler için seminer, kurs, spor faaliyetleri, özel kutlamalar için organizasyonlar, bazı yurtlarımızda fiziki şartlarına göre sinema, oyun ve konferans salonlarında öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmeleri sağlanır. Açıkçası bizde siyasi irade olarak bunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Kredi Yurtlar Kurumu'muzun şehrimize yapılacak tüm hizmetlerinin en sıkı takipçisi ve en büyük destekçisi olduğumuzu kamuoyunun bilmesini isterim. Gece gündüz demeden özellikle son dönemde Kredi Yurtlar Kurumu'nda yapılan gelişim için gayret gösteren il müdürümüz Feyzullah Gayret'i ve kıymetli çalışma arkadaşlarını da tebrik ediyorum. Bir çok ilden daha iyi durumdayız. İnşallah daha iyiye daha güzele doğru ilerlememiz devam edecek. Kredi yurtlar hızla büyüyor ve 11 bin 55 kişilik kapasiteye ulaştı" ifadelerini kullandı.